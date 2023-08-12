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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 11 kişi yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 11:34
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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 11 kişi yakalandı
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        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Sahil Güvenlik Grup Komutanlığının da destek verdiği operasyonda, Olimpos, Çıralı ve Adrasan'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı değerlendirilen 11 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucuyu kullanma aparatları ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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