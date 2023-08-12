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        Antalya'da serinlemek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 14:29
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        Antalya'da serinlemek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu
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        ANTALYA (AA) - Antalya'da etkili olan sıcak hava ve nem nedeniyle serinlemek isteyenler sahillerde zaman geçirdi.

        Havanın sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı ise yüzde 60 olarak kaydedildi.

        Sıcaktan ve nemden bunalanlar Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinden denize girerek serinledi.

        Sahildekilerden bazıları şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenirken, bazıları da palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yaptı.

        Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerine oturanların yanı sıra bazı tatilciler de parklardaki gölge alanlarda dinlendi.

        Konyaaltı sahilinde kayalıklardan atlayan bir grup gencin, suda topla oynaması ilginç görüntü oluşturdu.

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