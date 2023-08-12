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        Antalya İl Sağlık Müdürlüğünden "Kovid-19" açıklaması

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 16:08
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        Antalya İl Sağlık Müdürlüğünden "Kovid-19" açıklaması
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        ANTALYA (AA) - Antalya'daki hastanelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantı ya da buna benzer herhangi bir sebep dolayısıyla ziyaretçi alımı konusunda kısıtlama olmadığı bildirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında yer alan "Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kovid-19 varyantı nedeniyle ziyaretçi alınmadığı" yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi.

        Açıklamada, Antalya il ve ilçelerindeki hastanelerde, Kovid-19 varyantı ya da buna benzer herhangi bir sebep dolayısıyla ziyaretçi alımı konusunda kısıtlamanın söz konusu olmadığı vurgulanarak, "Vatandaşlarımızın bu türden asılsız iddialara itibar etmemeleri ve sadece yetkili kurumlarca yapılan resmi açıklamaları esas almaları şehrimizin huzuru ve sağlığı önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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