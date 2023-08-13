GÜNCELLEME - Antalya'da gıda fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
ANTALYA (AA) - Antalya'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Döşemealtı ilçesindeki OSB'de bulunan gıda fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.