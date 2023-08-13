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        Antalya'da denize giren kişi boğuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 13:32
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        Antalya'da denize giren kişi boğuldu
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        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde denize giren kişi boğuldu.

        Boğazkent Halk Plajı'ndan denize giren 21 yaşındaki Eren Artar'ın bir süre sonra deniz yüzeyinde hareketsiz olduğunu gören yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Bu sırada çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarılan Artar'a, sahilde bulunan bir doktor ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Artar, kurtarılamadı.

        Artar'ın cenazesi adli tıp morguna götürüldü.

        Artar'ın ikiz kardeşi ile Boğazkent'teki bir otelde çalıştığı öğrenildi.

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