Antalya'da metruk evde çıkan yangın söndürüldü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tarihi olduğu belirtilen metruk evde çıkan yangın söndürüldü.

Haşim İşcan Mahallesi'nde tek katlı metruk evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle bitişik evlere sıçramadan söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Mahalle Muhtarı Halil Ay, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahallesinde çok sayıdaki tarihi evin metruk halde olduğunu belirtti.

Bu evlerde zaman zaman yangınlar çıktığını anlatan Ay, "Yetkililerin bu duruma çare bulmasını istiyoruz. Mahalleli olarak çıkan yangınların diğer evlere zarar vermesinden korkuyoruz. Bu tarihi ancak terk edilmiş olan evler ya korunsun ya da yıkılsın." dedi.