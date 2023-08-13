Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da ziyaretlerde bulundu

ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Elmalı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Ersoy, kentteki temasları kapsamında AK Parti Elmalı İlçe Başkanlığı teşkilat buluşmasına katıldı.

Toplantıda muhtarlar ve tarım sektöründe faaliyet gösteren esnafla sohbet eden Ersoy, daha sonra Abdal Musa Türbesi'ne geçerek burada dua etti.

Ersoy, ziyaret sırasında Abdal Musa Kültür ve Sanat Evi'nde de incelemelerde bulundu.

Ersoy'a AK Parti Antalya Milletvekilleri Atay Uslu, Tuba Vural Çokal, İbrahim Ethem Taş, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Niyazi Alkan ve AK Parti İlçe Başkanı Haluk Altunkaya eşlik etti.