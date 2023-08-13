Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da ziyaretlerde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 20:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Elmalı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Ersoy, kentteki temasları kapsamında AK Parti Elmalı İlçe Başkanlığı teşkilat buluşmasına katıldı.

        Toplantıda muhtarlar ve tarım sektöründe faaliyet gösteren esnafla sohbet eden Ersoy, daha sonra Abdal Musa Türbesi'ne geçerek burada dua etti.

        Ersoy, ziyaret sırasında Abdal Musa Kültür ve Sanat Evi'nde de incelemelerde bulundu.

        Ersoy'a AK Parti Antalya Milletvekilleri Atay Uslu, Tuba Vural Çokal, İbrahim Ethem Taş, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Niyazi Alkan ve AK Parti İlçe Başkanı Haluk Altunkaya eşlik etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fenerbahçe transferi KAP'a açıkladı!
        Fenerbahçe transferi KAP'a açıkladı!
        Gerginlikte doktor güvenlik eşliğinde odasından çıkarıldı
        Gerginlikte doktor güvenlik eşliğinde odasından çıkarıldı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Boşanma aşamasındaki eşini bacağından vurdu!
        Boşanma aşamasındaki eşini bacağından vurdu!
        Yüksek sıcaklar geri döndü! Adana ateş gibi
        Yüksek sıcaklar geri döndü! Adana ateş gibi
        Beşiktaş'ta stoper harekatı!
        Beşiktaş'ta stoper harekatı!
        Deprem değil rüzgar bile sallıyor!
        Deprem değil rüzgar bile sallıyor!
        Fenerbahçe, Fred'i açıkladı!
        Fenerbahçe, Fred'i açıkladı!
        Depremden sonra artan radon gazı seviyesinde yeni gelişme!
        Depremden sonra artan radon gazı seviyesinde yeni gelişme!
        Havayolları rekor kâra nasıl uçtu?
        Havayolları rekor kâra nasıl uçtu?
        Beşiktaş'ta Talisca bombası!
        Beşiktaş'ta Talisca bombası!
        İki polis fırında işçi kılığına girerek seri katili yakaladı!
        İki polis fırında işçi kılığına girerek seri katili yakaladı!
        "Okan Buruk açıklasın"
        "Okan Buruk açıklasın"
        Meteoroloji'nden Marmara için fırtına uyarısı!
        Meteoroloji'nden Marmara için fırtına uyarısı!
        'Vuvuzela' çetesine 'Safari' operasyonu!
        'Vuvuzela' çetesine 'Safari' operasyonu!
        Üst düzey alarm
        Üst düzey alarm
        "Karateyi sevdirmek için oyuncu oldum"
        "Karateyi sevdirmek için oyuncu oldum"
        Sıcaklarda risk artıyor! Salmonella bakterisine dikkat!
        Sıcaklarda risk artıyor! Salmonella bakterisine dikkat!
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Gladyatör temalı dövüş
        Gladyatör temalı dövüş

        Benzer Haberler

        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da muhtarlarla buluştu
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da muhtarlarla buluştu
        Antalya'da metruk evde çıkan yangın söndürüldü
        Antalya'da metruk evde çıkan yangın söndürüldü
        Antalya'da denize giren kişi boğuldu
        Antalya'da denize giren kişi boğuldu
        GÜNCELLEME - Antalya'da gıda fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Antalya'da gıda fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Antalya'da gıda fabrikasında yangın
        Antalya'da gıda fabrikasında yangın
        Antalya'da gıda fabrikasında yangın çıktı
        Antalya'da gıda fabrikasında yangın çıktı