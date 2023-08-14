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        "Kaş Caz Festivali" 25 Ağustos'ta sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 16:25
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        "Kaş Caz Festivali" 25 Ağustos'ta sanatseverlerle buluşacak
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        ANTALYA (AA) - Türkiye ve dünyadan ünlü caz sanatçılarının sahne alacağı 5. Kaş Caz Festivali, 25 Ağustos'ta başlıyor.

        Setur Marina ev sahipliğinde gerçekleştirilecek festivalin ilk gününde Kosovalı gitar ustası Enver Muhamedi Trio, caz dünyasının özgün isimlerinden Elif Çağlar Quartet ve dünyaca ünlü perküsyon sanatçısı Burhan Öçal ile İstanbul Jazz Ensemble sahne alacak.

        Festivalde, Social Inclusion Band, Korhan Futacı, piyanist Ece Dağıstan ve Çellist Jamal Aliyev ise 26 Ağustos'ta sanatseverlerle buluşacak.

        Festival, 27 Ağustos'ta Derya Türkan, Cenk Erdoğan, Kağan Yıldız ve müzisyen Arto Tunçboyacıyan'dan oluşan Anahtar grubu ve Birsen Tezer'in konseriyle sona erecek.

        Her sabah Kaş Amfi Tiyatro'da ücretsiz "Gündoğumu Dinletileri"nin yapılacağı festivalde, "Burhan Öçal Jazz ve Percussions Workshop" gibi çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.

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