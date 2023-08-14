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        Manavgat'ta orman yangını çıktı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 16:58
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        Manavgat'ta orman yangını çıktı
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        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        ​​​​​​​Taşağıl Çaltepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangına 3 helikopter, 4 uçak, 7 arazöz ve 6 su tankeriyle müdahalede ediliyor.

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