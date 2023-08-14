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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 22:15
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat: Kırbıyık Holding

        Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Kısal

        Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Janvier, Furkan Bayır, Fidan Aliti, Yusuf Özdemir, Augusto, Richard Coelho, Efecan Karaca, Novais, Eduardo, Anderson

        RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı, Duarte, Edgar Ie, Touba, Karzev, Ömer Ali Şahiner (Dk. 25 Aleksic), Pelkas, Figueiredo, Serdar Gürler, Piatek

        Gol: Dk. 45+4 Novais (Corendon Alanyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 5 Pelkas, Dk. 45+6 Figueiredo (RAMS Başakşehir), Dk. 8 Fidan Aliti, Dk. 15 Richard Coelho, Dk. 35 Efecan Karaca ve Furkan Bayır (Corendon Alanyaspor)

        ANTALYA (AA) - Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

        3. dakikada gelişen Alanyaspor atağında, rakip ceza sahası önünde topla buluşan Richard Coelho'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

        14. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta, Novais'in ceza sahasına ortasında Eduardo'nun göğsüyle indirip şuta hazırlandığı sırada Şener Özbayraklı kayarak topu kornere attı.

        31. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında, Yusuf Özdemir'in ceza sahası içerisine ortasında Anderson, topu Efecan Karaca ile buluşturdu. Efecan Karaca'nın vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti. VAR incelemesinde pozisyonda faul olduğu belirlenerek gol iptal edildi.

        45+2. dakikada Alanyaspor'da kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın pasında araya girip topu kapan Pelkas, ceza alanından şutunu çekti. Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.

        45+ 4. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Augusto'nun pasında ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Novais, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

        Maçın ilk yarısı, Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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