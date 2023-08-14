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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 23:28
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat: Kırbıyık Holding

        Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Kısal

        Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Augusto, Furkan Bayır, Fidan Aliti, Yusuf Özdemir, Richard Coelho, Janvier (Dk. 89 Umut Güneş), Efecan Karaca (Dk. 89 Tayfur Bingöl), Novais (Dk. 82 Leroy Fer), Eduardo, Anderson (Dk. 72 Oğuz Aydın)

        RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı (Dk. 82 Berkay Özcan), Duarte, Edgar Ie, Touba (Dk. 57 Lima), Karzev, Ömer Ali Şahiner (Dk. 25 Aleksic), Pelkas (Dk. 57 Deniz Türüç), Figueiredo, Serdar Gürler, Piatek (Dk. 82 Keny)

        Goller: Dk. 45+4 Novais ve Dk. 90+6 Eduardo (Corendon Alanyaspor)

        Kırmızı kart: Dk. 77 Figueiredo (RAMS Başakşehir)

        Sarı kartlar: Dk. 5 Pelkas, Dk. 90+2 Aleksic (RAMS Başakşehir), Dk. 8 Fidan Aliti, Dk. 15 Richard Coelho, Dk. 35 Efecan Karaca ve Furkan Bayır, Dk. 56 Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor)

        ANTALYA (AA) - Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Corendon Alanyaspor, konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 2-0 yendi.

        56. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan Novais'le kullandığı serbest vuruşta, savunmadan seken topla buluşan Janvier, kaleye şutunu gönderdi. Kaleci Muhammed Şengezer gole izin vermedi.

        58. dakikada merkezden gelişen Alanyaspor atağında, Janvier'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

        79. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan Novais'le kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içerisinde topla buluşan Oğuz Aydın'ın şutunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.

        90+6. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Oğuz Aydın'ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Eduardo, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-0.

        Alanyaspor, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

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