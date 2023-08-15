Malatya Valiliğine atanan Ersin Yazıcı, Antalya'da veda programında konuştu:

ANTALYA (AA) - Valiler Kararnamesi ile Malatya Valiliğine atanan Ersin Yazıcı, Malatya'da 94 bin kişinin konteynerlerde yaşadığını, yıkılması gereken binlerce bina olduğunu belirtti.

Yazıcı, Konyaaltı ilçesindeki bir otelde kendisi için düzenlenen veda programında yaptığı konuşmada, Antalya Valiliği görevi sürecinde Kovid-19 salgını, Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını olan Manavgat orman yangınıyla mücadele ettiklerini söyledi.

Sel, su baskınları, turizmde rekorlar başta olmak üzere acısıyla tatlısıyla kentte 3 yıl 2 ay görev yaptığını dile getiren Yazıcı, Antalya'da turizmin yanı sıra Türkiye'nin en büyük tohum ve fide üreticilerinin yer aldığını vurguladı.

Birlikteliğin üst düzeyde olması için elinden geleni yaptığını ifade eden Yazıcı, Kahramanmaraş merkezli deprem sürecinde Antalya'ya resmi olarak 230 bin depremzede geldiğini hatırlattı.

Sıkıntıda, zorda 100 binlerin olduğu bir şehre gittiğini ifade eden Yazıcı, "Asrın felaketi 11 şehrimizi vurdu. Yıkılacak bina ve ağır hasarlı bina sıralamasında Malatya dördüncü sırada. Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman'dan sonra Malatya. Malatya ayağa kalkıyor. Oradaki arkadaşlar güzel şeyler yapıyor ama Malatya'da yapılacak çok iş var. Tayinden, dünyanın en güzel şehri Antalya'dan Malatya'ya gidiyor olmaktan mutluyum." diye konuştu.

Malatya'ya tayinini kararnameden 40 dakika önce öğrendiğini belirten Yazıcı, şunları kaydetti:

"Önce beklemiyorduk, şaşırdık. Öğrenince, 'Rabbime şükürler olsun' dedim. İnşallah oraya yetimin, öksüzün, zor durumdaki insanların duasını almaya gidiyoruz. Bunu çok önemsiyorum. Orada zorda olan çok insan var. Malatya'da 94 bin kişi konteynerlerde yaşıyor. Binlerce bina yıkılmış, binlerce bina yıkılacak. Yapılacak çok iş var. İnşallah orada zor durumdaki insanların duası için gayret edeceğim. Vedaları hiç sevmiyorum. 11 yaşından beri dışardayım, veda etmekte zorlanıyorum. Ben de duygusalım, vedalaşma süresi uzadıkça ben de duygulanıyorum."

Bu arada, Vali Yazıcı'nın veda konuşması yaptığı sırada eşi Hanife Yazıcı'nın duygulandığı görüldü. Yazıcı çifti, davetlilerle tokalaşarak vedalaştı.

Programa, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, AK Parti ve MHP Antalya milletvekilleri katıldı.