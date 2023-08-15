Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Alanyaspor - Başakşehir maçının ardından

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 00:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanyaspor - Başakşehir maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA (AA) - Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında evinde RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Corendon Alanyaspor'un Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Maç belki 2-0 bitti ama bugün 5-0 da bitse bence normal bir sonuç olurdu." dedi.

        Erdoğan, maçın ardından düzenlenen toplantıda, ayakta bile zorla durulan sıcak havada son dakikaya kadar sahada gösterdikleri mücadeleden dolayı oyuncularına teşekkür etti.

        Oyuncularının antrenmanda çalıştıklarını sahada hatasız şekilde yerine getirdiğini anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

        "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Çünkü karşımızda geçen sene özellikle hem Süper Lig'de hem Avrupa Ligi'nde çok başarılı sonuçlar almış ve kadrosunun da büyük kısmını koruyan, hatta üzerine ciddi kariyerli oyuncular transfer etmiş bir rakip vardı. Biz de takım savunmasıyla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptık. Maç belki 2-0 bitti ama bugün 5-0 da bitse bence normal bir sonuç olurdu. Çünkü maçın bütün bölümünde daha üstün ve bilinçli oynayan bir Alanyaspor vardı."

        Galibiyet ve sahada ortaya konan oyun nedeniyle gelecek adına çok umutlu olduğunu ifade eden Erdoğan, 6 oyuncularının ilk kez Süper Lig'de oynadığını belirtti.

        Erdoğan, bu oyuncuların ligi tanımaları için biraz zaman gerektiğini vurgulayarak, "Oyunculara bunu anlatmaya çalıştık. Rakibimizi analiz ederken oyuncuların nasıl bir oyun, nasıl bir rakiple karşı karşıya geleceklerini anlattık. Tabii ki oyuncularımın iyi niyetli ve gayretli olması söylediklerimize inanıp, bunu sahada yapması bizi çok mutlu etti." diye konuştu.

        Önemli bir rakibe karşı galibiyet aldıklarına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

        "Bu galibiyetten cebimize koyacağımız şey öz güven ve takım ruhu. Galibiyeti elde ederken neleri doğru yaptığımızı, oyuncularımıza bir daha hatırlatıp, bundan sonraki maçlarda bir daha isteyeceğiz. Kesinlikle çok sağlam ayaklarımızın üzerine basmamız lazım. Çünkü bu lig daha yeni başladı. Bizim performansımızı arttıracağımız dönemler olacak. Böyle galibiyetle başlamak, oyuncularımın hem öz güvenini hem de motivasyonunu arttırması açısından bizim için çok önemliydi."

        Erdoğan, cumartesi günü zorlu Rizespor deplasmanına gideceklerini ve bu maçta istedikleri sonucu almak için hazırlanacaklarını sözlerine ekledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        92 yaşındaki Murdoch, yeni bir aşka yelken açtı
        92 yaşındaki Murdoch, yeni bir aşka yelken açtı
        Hükümetin memura zam teklifi belli oldu
        Hükümetin memura zam teklifi belli oldu
        Gedson attı, Kartal kazandı!
        Gedson attı, Kartal kazandı!
        Şenol Güneş'ten Talisca açıklaması!
        Şenol Güneş'ten Talisca açıklaması!
        Çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne yol açtı!
        Çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne yol açtı!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş transferi resmen duyurdu!
        Beşiktaş transferi resmen duyurdu!
        Borsa 2 aydır eşik üstüne eşik atlıyor
        Borsa 2 aydır eşik üstüne eşik atlıyor
        Bisikletliyi öldüren firarinin telefon oyunu ortaya çıktı!
        Bisikletliyi öldüren firarinin telefon oyunu ortaya çıktı!
        Yaprak dökümü yakında!
        Yaprak dökümü yakında!
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        Basra sıcağı etkili oluyor! Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?
        Basra sıcağı etkili oluyor! Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?
        Tedavi edilen teröristin babası konuştu!
        Tedavi edilen teröristin babası konuştu!
        Ünlü oyuncu tarikatta geçirdiği 10 yılı anlattı
        Ünlü oyuncu tarikatta geçirdiği 10 yılı anlattı
        Büyükşehirlerde nüfus azalmaya başladı
        Büyükşehirlerde nüfus azalmaya başladı
        Mersin'de bulundu... Koruma altına alındı!
        Mersin'de bulundu... Koruma altına alındı!
        Sahnede sıra kavgası
        Sahnede sıra kavgası
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        'Çok ağır konuşurum'
        'Çok ağır konuşurum'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin hakkını ihmal etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin hakkını ihmal etmeyeceğiz

        Benzer Haberler

        Kemer'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Kemer'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Alanyaspor - Başakşehir maçının ardından
        Alanyaspor - Başakşehir maçının ardından
        Malatya Valiliğine atanan Ersin Yazıcı, Antalya'da veda programında konuştu...
        Malatya Valiliğine atanan Ersin Yazıcı, Antalya'da veda programında konuştu...
        Alanyaspor - Başakşehir: 2-0
        Alanyaspor - Başakşehir: 2-0
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig