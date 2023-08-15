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        Kaş'ta zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Kaş ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 12:27
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        Kaş'ta zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü
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        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Çayköy Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın zeytinlik alanda yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Kaş Belediyesi ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın, evlere ve bitişiğindeki seralara sıçramadan kontrol altına alındı.

        Bölgede tedbir alan jandarma ekibi, alevlerden kurtardığı kaplumbağayı su dökerek serinletmeye çalıştı.

        Yangında, zeytin ağaçları zarar gördü.

        Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

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