Kepez Belediyesi ekiplerince sokak hayvanlarının sağlık kontrolleri yapılıyor

ANTALYA (AA) - Kepez Belediyesi Veterinerlik Servisi ekibi tarafından sokaktaki kedi ve köpeklerin genel sağlık kontrolleri düzenli olarak yapılıyor.

Ekipler, sokak hayvanlarının rutin sağlık muayenelerini, ilaç tedavisini ve parazit kontrollerini yapıyor. Sokakta tedavi edilemeyecek kedi ve köpeklerin tedavileri ise belediyenin veterinerlik servisinde sürdürülüyor.

Tedavisi tamamlanan sokak hayvanları daha sonra alındıkları bölgedeki yaşam alanlarına bırakılıyor.

Ayrıca belediye yemekhanesi ve kreşlerinden çıkan yemek atıkları belediye ekipleri tarafından günlük olarak toplanıyor. Yemek atıkları aynı gün içerisinde kedi köpek maması üretimi için makinelere konuluyor ve ardından üretim sonrasında peletlenerek tüketilebilir hale getiriliyor.