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        Antalya'da sıcak hava ve nemden bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 14:56
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        Antalya'da sıcak hava ve nemden bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu
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        ANTALYA (AA) - Antalya'da etkili olan sıcak hava ve nem nedeniyle serinlemek isteyenler sahillerde zaman geçirdi.

        Havanın sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı ise yüzde 75 olarak kaydedildi. Yüksek nem nedeniyle deniz üzerinde oluşan tabaka görüş mesafesini azalttı. Konyaaltı ilçesinde Beydağları nem nedeniyle görülemez oldu.

        Sıcak ve nemden bunalanlar Konyaaltı ve Lara sahillerinden denize girerek serinlemeye çalıştı.

        Bazı tatilciler de parklardaki ağaçlarının altında, gölge alanlarda dinlendi.

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