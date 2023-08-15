Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Konyaaltı Belediyesi Kuluçka Merkezi açılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyaaltı Belediyesi Kuluçka Merkezi açılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA (AA) - Konyaaltı Belediyesi yeni girişimcilerin ve girişim fikirlerinin önünü açmak amacıyla Kuluçka Merkezi'ni hayata geçiriyor.

        Konyaaltı Belediyesinin, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının (BAKA) desteğiyle hayata geçireceği Kuluçka Merkezi, Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde hizmet verecek.

        Yakın zamanda faaliyete geçecek olan merkez, genç girişimcilere de öncülük edecek. Girişimcilik ekosisteminde tecrübeli ve güçlü kurum ve kuruluşların desteği ile sektöre yeni bir soluk getirecek olan Kuluçka Merkezi, girişimcilerin başlangıç aşamasındaki iş fikirlerini hayata geçirmelerine olanak tanıyacak.

        Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Kuluçka Merkezi ile girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirmelerine yardımcı olacaklarını söyledi.

        Gelen girişimci ve girişimci adaylarına bu merkezde eğitimler vereceklerini, onlara mentorluk yapacaklarını ifade eden Esen, "Konunun uzmanlarından oluşan seçici kurulumuz beğenilen iş fikirlerini seçerek, bu fikirlerin hayata geçirilmesini sağlayacak. Her girişimciye kapımız açık." dedi.

        Merkezde çalışmak isteyen girişimcilerin başvurularını https://kulucka.konyaalti.bel.tr/ adresine yapabileceği bildirildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Moody's Türk bankalarının görünümünü yükseltti
        Moody's Türk bankalarının görünümünü yükseltti
        Yerde sis, havada Stratus
        Yerde sis, havada Stratus
        Emekli büyükelçiye evlat şoku! Kızı babasını soydu
        Emekli büyükelçiye evlat şoku! Kızı babasını soydu
        Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası
        Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası
        Denizde kaybolmuşlardı! İki arkadaş boğuldu!
        Denizde kaybolmuşlardı! İki arkadaş boğuldu!
        Anderson Talisca için sürpriz iddia
        Anderson Talisca için sürpriz iddia
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm
        İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm
        Protesto mu yoksa doğal düşüş mü?
        Protesto mu yoksa doğal düşüş mü?
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Avukatla ilgili şok iddia! Tartıştığı kadını camdan aşağı attı
        Avukatla ilgili şok iddia! Tartıştığı kadını camdan aşağı attı
        O kanser türü daha çok genç erkekleri tehdit ediyor!
        O kanser türü daha çok genç erkekleri tehdit ediyor!
        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        Arjantin'de Javier Milei krizi
        Arjantin'de Javier Milei krizi
        Konutu nakiti olan toparladı
        Konutu nakiti olan toparladı
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Aslan play-off aşkına!
        Aslan play-off aşkına!
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Antalya'da tarım sektörü temsilcileri...
        AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Antalya'da tarım sektörü temsilcileri...
        Antalya'da sıcak hava ve nemden bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu
        Antalya'da sıcak hava ve nemden bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu
        Kepez Belediyesi ekiplerince sokak hayvanlarının sağlık kontrolleri yapılıy...
        Kepez Belediyesi ekiplerince sokak hayvanlarının sağlık kontrolleri yapılıy...
        Antalya'da orman yangını 
        Antalya'da orman yangını 
        Antalya Akseki'de orman yangını çıktı
        Antalya Akseki'de orman yangını çıktı
        Antalya'da iş kadınını öldüren sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istem...
        Antalya'da iş kadınını öldüren sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istem...