Konyaaltı Belediyesi Kuluçka Merkezi açılıyor

ANTALYA (AA) - Konyaaltı Belediyesi yeni girişimcilerin ve girişim fikirlerinin önünü açmak amacıyla Kuluçka Merkezi'ni hayata geçiriyor.

Konyaaltı Belediyesinin, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının (BAKA) desteğiyle hayata geçireceği Kuluçka Merkezi, Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde hizmet verecek.

Yakın zamanda faaliyete geçecek olan merkez, genç girişimcilere de öncülük edecek. Girişimcilik ekosisteminde tecrübeli ve güçlü kurum ve kuruluşların desteği ile sektöre yeni bir soluk getirecek olan Kuluçka Merkezi, girişimcilerin başlangıç aşamasındaki iş fikirlerini hayata geçirmelerine olanak tanıyacak.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Kuluçka Merkezi ile girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirmelerine yardımcı olacaklarını söyledi.

Gelen girişimci ve girişimci adaylarına bu merkezde eğitimler vereceklerini, onlara mentorluk yapacaklarını ifade eden Esen, "Konunun uzmanlarından oluşan seçici kurulumuz beğenilen iş fikirlerini seçerek, bu fikirlerin hayata geçirilmesini sağlayacak. Her girişimciye kapımız açık." dedi.

Merkezde çalışmak isteyen girişimcilerin başvurularını https://kulucka.konyaalti.bel.tr/ adresine yapabileceği bildirildi.