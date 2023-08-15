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        Antalya'da balyozla zarar verilen Atatürk büstü yenilendi

        Antalya'nın Serik ilçesinde yüzü maskeli kişi tarafından okulun bahçesindeki Atatürk büstüne balyozla zarar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 15:53
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        Antalya'da balyozla zarar verilen Atatürk büstü yenilendi
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        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde yüzü maskeli kişi tarafından okulun bahçesindeki Atatürk büstüne balyozla zarar verildi.

        Merkez Mahalle'deki Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulunun idarecileri, bahçede mermer kaidenin üzerine monte edilmiş Atatürk büstünün zarar gördüğünü fark etti.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çalışma yaptı. Okulun güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekip, yüzünde maske bulunan bir kişinin balyozla büste zarar verdiğini belirledi.

        Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce okulun bahçesine yeni Atatürk büstü yerleştirildi.

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