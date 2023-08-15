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        Kuveyt'in İstanbul Başkonsolosu Alsharji'den Antalya Büyükşehir Belediyesine ziyaret

        Kuveyt'in İstanbul Başkonsolosu Mohamad Alsharji, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 16:50
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        Kuveyt'in İstanbul Başkonsolosu Alsharji'den Antalya Büyükşehir Belediyesine ziyaret
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        ANTALYA (AA) - Kuveyt'in İstanbul Başkonsolosu Mohamad Alsharji, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Alsharji, Böcek ile görüşerek, turizm başta olmak üzere ticari, sosyal ve kültürel alanlardaki işbirliği çalışmalarını değerlendirdi.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Böcek, Antalya'nın geçen sene 13 milyon 400 bin yabancı turiste ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, Türkiye'deki 531 Mavi Bayrak'ın 229'unun da Antalya'da olduğunu bildirdi.

        Böcek, Başkonsolos Alsharji ile ticari, sosyal ve kültürel anlamda işbirliği içinde olacaklarını ifade etti.

        Alsharji de Kuveyt halkı için Türkiye'nin ve Antalya'nın bir cazibe merkezi olduğunu vurgulayarak, yaz döneminde çok sayıda Kuveytlinin Antalya'ya geldiğini kaydetti.

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