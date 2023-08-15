Antalya ve İstanbul'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı Antalya ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

ANTALYA (AA) - Antalya ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan, "kimlik ve hesap bilgilerinin terör örgütlerinin eline geçtiği" yalanını söylemek suretiyle vatandaşları dolandıran şüpheliler hakkında çalışma başlattı.

Antalya ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişiyi toplam 28 milyon 668 bin lira dolandırdığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler B.D. ve F.O, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.