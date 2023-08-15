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        Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 35 şüpheli yakalandı

        Antalya'da aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 16:55
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        Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 35 şüpheli yakalandı
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        ANTALYA (AA) - Antalya'da aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş ve diğer suçlardan aranan kişilere yönelik, 44 ekip ve 108 personelin katımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda yakalanan ve çeşitli suçlardan aranan 35 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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