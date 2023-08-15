AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Antalya'da partililerle buluştu:

ANTALYA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Türk Devletleri Teşkilatı'nda herkes artık yönünü Türkiye'ye çevirmiş durumda. Her şey Türkiye'den, Türkiye'nin liderliğinden, Recep Tayyip Erdoğan'dan bekleniyor. Bu bizim için çok büyük onur, şeref."dedi.

Yıldırım, Antalya'nın Kepez ilçesindeki Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Şehir Buluşmaları 2023" programı kapsamında partililerle bir araya geldi.

Yıldırım, Türkiye'de AK Parti gibi demokrasiyle, seçimle, kesintisiz rekor halk desteğiyle 22 yıl iktidarda kalan başka parti olmadığını söyledi.

Cumhuriyetin 100. yılına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile girdiklerini belirten Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde PKK'sından FETÖ'süne, altılı masadan Avrupa'sına herkesin beraber olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçtirmemek için uğraştığını ancak hüsrana uğradıklarını kaydetti.

Milletin lafa değil icraata baktığını aktaran Yıldırım, şöyle konuştu:

"Millet güvenden ve istikrardan yana karar vermiştir. Bu karar artık Türkiye'nin önünü açmıştır. Yıllarca Türkiye'yi diz çöktürmeye çalışanlar, batılı emperyal devletler bugün bir hakkı nihayet teslim ediyorlar. Bugün de bir ülke açıkladı ve 'Türkiye artık bir güç olmuştur.' dedi. Günaydın. Türkiye, 20 yıldır bölgede istikrar sağlayan, kalkınmasıyla, alt ve üst yapısıyla dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmiş bir ülkedir. 11 yıl sorumluluğunu yürüttüğüm Ulaştırma Bakanlığı görevimde Türkiye'yi altyapıda, iletişimde dünyanın 39'uncu sırasından 9'uncu sıraya yükselttim. Türkiye'ye yakışan köprüler, havalimanları, tüneller, hızlı trenler yaptık. Bir yandan bunları yaparken bir yandan da içeride ve dışarıda ülkemiz üzerinde gözleri olanlarla mücadele ettik. Bölgemizde üzerinde oyunları olanların planları bir kez daha kursaklarında kaldı."

Hizmet ve gönül belediyeciliğinin AK Parti'nin işi olduğunu dile getiren Yıldırım, Antalya gibi üreten, ülke ekonomisine katkı sağlayan bir kentte de yerel seçimlerde başarılı olacaklarına inandığını ifade etti.

Yıldırım, Antalya'da genel hizmetlerle yerel hizmetlerin birbiriyle uyumlu olmasının önemini vurguladı.

Yeni yüzyılın Türkiye'nin, Türk dünyasının yüzyılı olacağının altını çizen Yıldırım, "Türk Devletleri Teşkilatı'nda herkes artık yönünü Türkiye'ye çevirmiş durumda. Her şey Türkiye'den, Türkiye'nin liderliğinden, Recep Tayyip Erdoğan'dan bekleniyor. Bu bizim için çok büyük onur, şeref. Aynı zamanda da büyük bir sorumluluk. Bu sorumluluğu yerel yönetimlerde de en güzel sonucu almak suretiyle yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

İktidarları döneminde birçok icraat yaptıklarını anlatan Yıldırım, "Yapamadıklarımız da elbette var. Yapamadıklarımızı da yeni yüzyılda yeni kadrolarla yapmaya devam edeceğiz. AK Parti bir hizmet hareketidir. AK Parti laf ile işi birbirine karıştıran bir parti değildir. Muhalefet yıllardır anlatıyor ama millet onlara 'Siz lafta AK Parti iş yapmada uzmanlaştı.' diyor. Millet kime ne görev vereceğini çok iyi biliyor. Son seçimlerde de bu görevi hakkıyla sahibine teslim etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Programa, AK Parti Antalya Milletvekilleri Tuba Vural Çokal, Atay Uslu, İbrahim Ethem Taş, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de katıldı.