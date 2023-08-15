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        Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 22:34
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        Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı
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        ANTALYA (AA) - Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 19 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas çalıştı.

        İdmanı taktik çalışmayla tamamlayan Akdeniz ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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