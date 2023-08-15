Antalya'da çıkan yangında 2 iş yeri hasar gördü
Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan yangında 2 iş yeri kullanılamaz hale geldi.
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan yangında 2 iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Düdenbaşı Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde hırdavat dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, yan tarafta bulunan telefoncu dükkanına sıçradı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında, iki iş yerinde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.