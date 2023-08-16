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        Malatya Valiliğine atanan Ersin Yazıcı, Antalya'ya veda etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 12:59
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        Malatya Valiliğine atanan Ersin Yazıcı, Antalya'ya veda etti
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        ANTALYA (AA) - Valiler Kararnamesi ile Malatya Valiliğine atanan Ersin Yazıcı, Antalya'ya veda etti.

        Antalya Valiliğinde düzenlenen veda programına Vali Yazıcı, eşi Hanife yazıcı, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Abdullah Çalışkan, kaymakamlar ve kurum-kuruluş temsilcileri katıldı.

        Yazıcı ve eşi herkesle tek tek vedalaştığı sırada hüzünlü anlar yaşandı.

        Vedanın ardından Yazıcı, makam aracı olarak kullandığı Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg ile valilik konutundan ayrıldı.

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