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        Antalya'da 2 bin 550 litre sahte içki ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 13:27
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        Antalya'da 2 bin 550 litre sahte içki ele geçirildi
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        ANTALYA (AA) - Antalya'da bir iş yerinin deposuna düzenlenen operasyonda 2 bin 550 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sahte içki üretimi faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Ekiplerin bir iş yerinin deposuna düzenlediği operasyonda 2 bin 550 litre sahte içki, 1350 boş içki şişesi ve güvenlik bilyesi çıkartma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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