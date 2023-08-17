Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
ANTALYA (AA) - Kumluca ilçesinnde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
İtalyan uyruklu Rooccoo Matteo yönetimindeki 07 CTP 51 plakalı otomobil, Adrasan yol kavşağında, Semih Yıldız idaresindeki 61 ACT 661 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Elif Samsun Lugin, Eda Tunç, Aleyna Seyman Yıldız, Hatice Özen ve Ahmet Oktay Özen yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.