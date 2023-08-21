Antalya'da veteriner hekimler şiddete tepki amacıyla bir araya geldi

ANTALYA (AA) - Antalya'da veteriner hekimler meslektaşlarının şiddete uğramasına tepki gösterdi.

Muratpaşa ilçesi Aydın Kanza Parkı'nda bir araya gelen Antalya Veteriner Hekimler Odası üyesi grup, "Veteriner hekimler sağlık çalışanıdır, sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınmalıdır" yazılı pankart açtı.

Antalya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Karabayoğlu, burada yaptığı basın açıklamasında, veteriner hekimlik mesleğinin toplum, hayvan ve çevre sağlığı açısından stratejik bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Veteriner hekimleri kendi çıkarları önünde risk görenlerin geçmişte de bugün de şiddete başvurduğunu belirten Karabayoğlu, şunları dile getirdi:

"Tam da Dünya Veteriner Hekimler Günü'nden birkaç gün önce, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde mezbahadaki et için 'halk sağlığı için risklidir, tüketilemez' kararı veren meslektaşımız Veteriner Hekim Volkan Lale bıçaklanarak öldürülmüştür. Temmuz 2023'te İzmir'de meslektaşımız Veteriner Hekim Caner Ülgen darp edilmiştir. Ağustos 2023'te, Ankara'da mesleğini icra eden meslektaşımız Veteriner Hekim Ceren Eroğlu, kedisi tedavi sürecinde hayatını kaybeden kişinin saldırısına uğramıştır. Bu şiddetler gün geçtikçe artmaya başlamıştır. "

Karabayoğlu, iş güvencesi ve can güvenliği nedeniyle açıklanamayan daha onlarca şiddetin örtbas edildiğini veya kamuoyuna yansımadığını ileri sürdü.

Yaşanan bu şiddetin veteriner hekimleri artık "yeter" dedirtecek noktaya getirdiğini belirten Karabayoğlu, "Tüm veteriner hekimler 'Sağlıkta Şiddet Yasası' kapsamına alınmalıdır. Şiddeti oluşturan unsurlar ortadan kaldırılmalı, şiddet tavizsiz cezalandırılmalı, kanunlar ve bilimsel gerçekler önünde sağlık çalışanı olan veteriner hekimlere hakları iade edilmelidir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından şiddeti bir süre alkışlarla protesto eden veteriner hekimler daha sonra işlerine döndü.