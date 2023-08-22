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        Antalya'da eşini bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 10:42
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        Antalya'da eşini bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı
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        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde eşini çalıştığı iş yerinde bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan zanlı yakalandı.

        Yeni Emek Mahallesi'ndeki zincir markette Sümeyye Y'nin bıçakla öldürülmesinin ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlının kadının boşanma aşamasındaki eşi M.Y olduğunu belirledi.

        İş yeri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kaçan şüphelinin saklandığı adresi tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler M.Y'yi gözaltına aldı.

        Emniyete götürülen zanlının ifade işlemleri sürüyor.

        Bu arada, zanlının eşini öldürdükten sonra marketten çıkıp koşarak kaçması yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Antalya'nın Kepez ilçesinde dün, zincir markette çalışan Sümeyye Y. (26), iş yerine gelen eşi M.Y. ile tartışmıştı. Eşinin bıçakla kovalaması üzerine Sümeyye Y, kendisini marketin deposuna kilitlemişti. Kapıyı kırarak içeri giren ve eşini bıçaklayan M.Y, olay yerinden kaçmıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kadının yaşamını yitirdiği belirlenmişti. Bir çocuk annesi olduğu öğrenilen Sümeyye Y'nin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

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