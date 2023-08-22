Antalya Film Forum sinema sektörüne desteğini sürdürüyor

ANTALYA (AA) - 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen Antalya Film Forum, sinema sektörüne önemli katkı sağlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek festivalin ortak yapım marketi ve proje geliştirme platformu Antalya Film Forum, 8-10 Ekim'de fiziki, 10-12 Ekim'de ise çevrim içi yapılacak.

Forumun Uzun Metraj Kurmaca Pitching, Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress, Belgesel Work-in-Progress, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching ve Dizi/Kısa Dizi Pitching platformlarında ana jüri tarafından seçilecek projelere verilecek ödüller belli oldu.

Antalya Film Forum'da Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından dört kategoride 550 bin lira, Netflix tarafından ise Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu ve Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Platformu'nda toplam 300 bin lira ödül verilecek. Her platformda sektörün önde gelen isim ve kuruluşları, özel ödüller verecek.

Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu'nda, ana jüri tarafından belirlenecek iki projeden her birine 50 bin lira, aynı platformda bir projeye Film Standartları Post Prodüksiyon Ödülü, bir projeye de Filmarka Ekipman Desteği sağlanacak.

Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Platformu'nda bir proje 100 bin liralık ödülün sahibi olacak. Ana jüri tarafından seçilecek bir projenin 50 bin liralık Jüri Özel Ödülünü kazanacağı platformda bu yıl ilk kez Netflix tarafından 150 bin lira değerinde Netflix Kurmaca Work-in-Progress Platformu Ödülü verilecek. Bu bölümde Başka Sinema Dağıtım ve Promosyon Ödülü ile Bando Post Renk Düzenleme Ödülü de sahibini bulacak.

Belgesel Work-in-Progress Platformu'nda yer alan projelerden birine ana jüri 100 bin lira ödül verecek. Aynı zamanda GeniusPark Renk Düzenleme Ödülü ve Başka Sinema Dağıtım Ödülü’nün verileceği platformda Documentary Association of Europe Teşvik Ödülü de bulunuyor.

Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu'nun 10 bin lira olan ana ödülünü Netflix'in dizi ve film endüstrisindeki yetenek havuzunu genişletmeye ve geliştirmeye yönelik yürüttüğü Grow Creative desteğiyle verilecek.

Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu'nda bu yıl 200 bin lira ödül sunulacak. Seçilen film aynı zamanda Fono Film Post Prodüksiyon Ödülü'nün de sahibi olacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütüyor.