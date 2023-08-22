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        İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Tom Odell, Antalya'da konser verdi

        Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Tom Odell, Antalya'da sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 11:57 Güncelleme: 22.08.2023 - 12:12
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        İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Tom Odell, Antalya'da konser verdi
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        ANTALYA (AA) - Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Tom Odell, Antalya'da sahne aldı.

        BRIT ödüllü indie pop sanatçısı Odell, Regnum Live in Concert kapsamında konser verdi.

        Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya'nın 2 bin 500 kişi kapasiteli konser alanında sahneye çıkan İngiliz şarkıcı Odell, davetlilere müzik ziyafeti yaşattı.

        "Burada bu büyülü sahnede ilk kez sizlerin karşısında olduğum için mutluyum" diyen Odell, konserine "Heal" ile başladı, ardından yeni şarkısı "Black Friday" ile "Best day of my Life"ı da seslendirdi.

        "Hold Me" şarkısında piyanosunun başından kalkarak seyircilerin yanına giden Odell, "Nasılsınız?" diyerek şarkıda herkesin ayağa kalkıp kendisine eşlik etmesini istedi. Şarkının nakaratını hayranlarıyla birlikte söyledi.

        Konserin finalini sevilen şarkısı "Another Love" ile yapan Odell, Antalya'da kendisini izleyenlere iyi tatiller diledi.

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