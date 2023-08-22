Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Sağlık Bakan Koca'dan "Ameliyat malzemesi yok" iddialarına yanıt Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 11:58 Güncelleme: 22.08.2023 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sonucu A.K. ve V.Y'nin il dışından getirdikleri ruhsatsız tabancaları ve uyuşturucuyu piyasa süreceğini tespit etti.

        İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, 5 tabanca şarjörü, 13 fişek, farklı miktarlarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Tom Odell, Antalya'da konser verdi
        İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Tom Odell, Antalya'da konser verdi
        Antalya Film Forum sinema sektörüne desteğini sürdürüyor
        Antalya Film Forum sinema sektörüne desteğini sürdürüyor
        'Sakin şehir' Finike'yi huzursuz eden deprem gerçeği
        'Sakin şehir' Finike'yi huzursuz eden deprem gerçeği
        Antalya'da eşini bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı
        Antalya'da eşini bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı
        Ukraynalı Vikaetta, evlenip Müslüman oldu, 'Hürrem Sultan' adını aldı
        Ukraynalı Vikaetta, evlenip Müslüman oldu, 'Hürrem Sultan' adını aldı
        Antalya'da hava sıcaklığı 3 ila 6 derece artacak
        Antalya'da hava sıcaklığı 3 ila 6 derece artacak