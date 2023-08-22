Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'da kaybolan Alman turisti arama çalışmaları sürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 13:31 Güncelleme: 22.08.2023 - 13:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'da kaybolan Alman turisti arama çalışmaları sürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde 18 Nisan'da kaldığı otelden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Alman turist için başlatılan arama çalışmaları devam etti.

        Tatil için geldiği ilçedeki otelinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 72 yaşındaki Alman Annegret Kandzorra'nın aranmasına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

        Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, Alanya İHH Arama Kurtarma ve Manavgat Acil Hava Kurtarmadan (AHK) yaklaşık 250 kişilik ekip, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) köpekleri eşliğinde aramalarını sürdürdü.

        Ekiplerin çalışması, İncekum Mahallesi'nde bulunan su kuyularında yoğunlaştı. Yaklaşık 5 gündür kayıp olan Alman turisti bulmak için bölgedeki su kuyularına inen dalgıçlar tarafından arama yapıldı.

        Alanya'nın İncekum Mahallesi'nde konakladığı otelden 8 Ağustos'ta ayrılan Annegret Kandzorra'dan haber alınamaması üzerine kayıp turist kadının son görüldüğü noktadaki kamera kayıtları incelenerek arama çalışması başlatılmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kayseri'de 4.7 büyüklüğünde deprem
        Kayseri'de 4.7 büyüklüğünde deprem
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Arsa fiyatları 4 yılda 6 katına çıktı
        Arsa fiyatları 4 yılda 6 katına çıktı
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        "Halay başı" olmak için birbirlerine saldırdılar!
        "Halay başı" olmak için birbirlerine saldırdılar!
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        SMA'lı Doruk destek istiyor: Koşup, oynamak istiyorum
        SMA'lı Doruk destek istiyor: Koşup, oynamak istiyorum
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        Bir ilde kiracı bir ilde ev sahibi saldırdı!
        Bir ilde kiracı bir ilde ev sahibi saldırdı!
        12 yıl sonra ilki başardı!
        12 yıl sonra ilki başardı!
        Risk artıyor! Sebebi iklim değişikliği
        Risk artıyor! Sebebi iklim değişikliği
        Biden 100 yılın en ölümcül yangın bölgesini ziyaret etti
        Biden 100 yılın en ölümcül yangın bölgesini ziyaret etti
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Ofsayt kararı doğru mu?
        Ofsayt kararı doğru mu?
        Wagner isyanının ardından ilk kez!
        Wagner isyanının ardından ilk kez!
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        2 bin yıllık yazıtta ne yazıyor?
        2 bin yıllık yazıtta ne yazıyor?
        20 milyar dolar nereye gider?
        20 milyar dolar nereye gider?
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Yardımda bulunanları açıkladı
        Yardımda bulunanları açıkladı

        Benzer Haberler

        Eş katili koca, evine kıyafetlerini almaya gelince yakalandı
        Eş katili koca, evine kıyafetlerini almaya gelince yakalandı
        Antalya'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakaland...
        Antalya'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakaland...
        İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Tom Odell, Antalya'da konser verdi
        İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Tom Odell, Antalya'da konser verdi
        Antalya Film Forum sinema sektörüne desteğini sürdürüyor
        Antalya Film Forum sinema sektörüne desteğini sürdürüyor
        'Sakin şehir' Finike'yi huzursuz eden deprem gerçeği
        'Sakin şehir' Finike'yi huzursuz eden deprem gerçeği
        Antalya'da eşini bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı
        Antalya'da eşini bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı