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        Antalya'da çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 15:26 Güncelleme: 22.08.2023 - 15:35
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        Antalya'da çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği
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        ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, sadece glutensiz gıda tüketmek zorunda olan çölyak hastalarına gıda yardımı yaptı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dört yılda özel beslenme gereksinimi duyan 2 bin 500 çölyak hastasına glutensiz gıda paketi desteğinde bulunuldu.

        Büyükşehir Belediyesi, çölyak teşhisi konulmuş sağlık raporu ve dilekçeleriyle başvuru yapanlara gıda paketi desteğini sürdürüyor.

        Sosyal inceleme uzmanlarının değerlendirmeleri sonucu sosyo-ekonomik durumlarına göre uygun vatandaşların adreslerine ücretsiz glutensiz gıda paketi sağlanıyor.

        Belediyenin aşevinde hazırlanan glutensiz ürünlerden oluşan gıda paketleri, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personeli tarafından başvuruda bulunan ihtiyaç sahiplerinin evlerine teslim ediliyor.

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