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        Ukraynalı müzisyen Antalya'da Müslüman oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 17:32 Güncelleme: 22.08.2023 - 17:38
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        Ukraynalı müzisyen Antalya'da Müslüman oldu
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        ANTALYA (AA) - Antalya’nın Manavgat ilçesine tatile gelen Ukraynalı saksafon sanatçısı Vikaetta Liepikvilt Özmut Müslüman olarak "Hürrem Sultan" ismini aldı.

        Manavgat Müftülüğünde İlçe Müftüsü Abdullah Eroğlu rehberliğinde gerçekleştirilen ihtida töreninde Ukrayna vatandaşı 28 yaşındaki Vikaetta, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu. Törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Müftü Eroğlu, İslam dininin temel esasları ile ilgili bilgi verdi.

        Müslüman olduktan sonra Hürrem Sultan ismini alan Vikaetta'yı tebrik eden Müftü Eroğlu, "İhtida Belgesi" ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan Rusça mealli Kur'an-ı Kerim ve İslam dini hakkında bilgiler içeren çeşitli kitaplar hediye etti.

        Merasimde Vikaetta Liepikvilt Özmut'un eşi Okan Özmut da hazır bulundu.

        Tören sonrası gazetecilere açıklama yapan Vikaetta Liepikvilt Özmut, eşi Okan Özmut ile Kıbrıs'ta tatilde tanıştıklarını ve geçen yıl Gaziantep'te evlendiklerini belirterek, "Çocukluğumdan beri Türk kültürüne ilgi duyuyordum. Türk kültürünü çok seviyorum. İslam dinine de ilgim vardı. Eşim sayesinde daha yakından tanıma fırsatım oldu. Bugün de buraya gelerek Müslüman oldum. Ukraynalı olan Hürrem Sultan'ın ismini almak istedim." diye konuştu.

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