Ukraynalı çocuklar savaşın bir an önce bitmesini istiyor

ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da konuk edilen Ukraynalı çocuklar, savaşın bir an önce bitmesini ve güvenli bir şekilde ülkelerinde yaşamayı istiyor.

Sovyetler Birliği'nden 24 Ağustos 1991'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Ukrayna'da, geçen yıl Rusya ile başlayan savaş devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska'nın girişimiyle Ukrayna'daki çocuk evlerinde (yetimhanelerde) kalan ve Türkiye'ye getirilen çocuklar, büyük bir bölümü Antalya'da olmak üzere farklı illerde konaklıyor.

Yetim çocukların dışında anne ve babasını savaşta kaybeden ya da anne ve babası asker olan çocuklar da belli dönemlerde Türkiye'ye getirilerek, moral depoluyor.

Türkiye'yi güvenli bir liman gibi gören çocuklar, savaşın izlerini çeşitli aktivitelerle silmeye çalışıyor. Çocuklar, ülkelerine bir an evvel barışın, huzurun, refahın gelmesini istiyor.

- Savaş mağduru çocukların en büyük dileği "barış"

Annesi ile babası asker olan ve kendisi de Ukrayna'da askeri lisede eğitim gören 14 yaşındaki Kira Bilenka, AA muhabirine, geçen yıl olduğu gibi bu sene de Ukrayna Bağımsızlık Günü'nü buruk kutladıklarını söyledi.

Bilenka, "Zor şartlarda yaşıyoruz. Annem ve babam savaşta, ben de asker olmak istiyorum. Moral bulmak için kısa süreliğine Türkiye'ye getirildik. Burada günlerimiz çok güzel geçiyor. Her gün farklı etkinlik yapıyoruz." dedi.

Bilenka, Türkiye'de kendilerini güvende hissetmelerini sağlayanlara teşekkür etti.

Ülkelerinde de güvenli bir şekilde yaşamak istediklerini anlatan Bilenka, "Sovyetler Birliği'nden ayrıldık, bağımsız bir ülke olduk. Şimdi yine bağımsızlık için savaşıyoruz. Tüm Ukraynalıların en büyük dileği zaferle savaşın bitmesi. Her gün insanlar, bebekler ölüyor. Çocuklar zarar görüyor." diye konuştu.

- "Yarını düşünemiyoruz, bugün için yaşıyoruz"

Savaş başladığında Türkiye'ye getirilen 14 yaşındaki Prokopenko Vladislav da annesi ve babasının Ukrayna'da kaldığını belirtti.

Babasının polis, annesinin hukukçu olduğunu belirten Vladislav, savaşın tüm Ukraynalıların hayatını olumsuz yönde değiştirdiğini kaydetti. Kendisinin Ukrayna'da spor yaptığını ve akrobatik hareketler üzerine çalıştığını dile getiren Vladislav, şunları söyledi:

"Artık yarını düşünemiyoruz, günü yaşıyoruz. Savaş bize sadece anı yaşayabileceğimizi öğretti. Ukrayna'da herkes refah ve huzur içinde yaşamak istiyor. Savaş, evimi, okulumu, arkadaşlarımı aldı. Bombalar okulumu, evimi yok etti. Büyük kayıplar yaşadık. Umuyorum ki savaş bitecek ve biz de gönül rahatlığıyla ülkemize dönebileceğiz. Annemi, babamı, ülkemi çok özledim."

12 yaşındaki Danylo Kalinichenko ise savaş başladığında 2-3 ay Ukrayna'da kaldıklarını, daha sonra Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Eğitimine Antalya'da devam ettiğini belirten Kalinichenko, "Anneannem, dedem orada, Ukrayna'dan ayrıldığım için üzgünüm. Orada çocuklar, aileler ölüyor. Bu yaz dönmeyi düşünüyorduk ama savaş devam ettiği için gidemedik. Artık savaşın bitmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

- "Çocuklar için sakin, güvenli bir ülkede yaşamak çok daha önemli"

Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Oleksandr Voronin de Ukraynalı çocukların Türkiye'de iyi şartlarda hayatlarına devam ettiklerini söyledi.

Ukrayna'da yaşamanın özellikle çocuklar için zorlaştığını ifade eden Voronin, şunları kaydetti:

"Çocuklar için sakin, güvenli bir ülkede yaşamak çok daha önemli. Ukrayna'da da en kısa zamanda böyle bir ortamın sağlanmasını temenni ediyoruz. Savaş özellikle çocukları psikolojik açıdan olumsuz yönde etkiledi. Biz de onların kendilerini iyi hissetmeleri için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bize iyi şartlar sundukları için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz."

Antalya'da 4 ay önce göreve başladığını anımsatan Voronin, tüm Ukraynalıların savaşın zaferle bitmesini istediğini belirtti.