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        Alanya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 12:17 Güncelleme: 23.08.2023 - 12:25
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        Alanya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaplanhanı yaylasında yerleşim yerine yakın bölgedeki makilik alanda yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, 1 helikopter, ilk müdahale aracı ve 2 arazözle müdahale ederek, alevler evlere ve ormana sıçramadan yangını kontrol altına aldı.

        Yangında, 1 hektarlık alan zarar gördü.

        Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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