Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yemek Yapma Mercimek Köftesi Tarifi: Evde Pratik ve Nefis Mercimek Köftesi Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler? Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 13:38 Güncelleme: 23.08.2023 - 13:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 25 ruhsatsız tabanca, 25 şarjör, 14 fişek ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, silah ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Ekipler, piyasaya kaçak silah süreceğini belirlediği M.D.S. ve N.T'nin içinde bulunduğu aracı durdu.

        Yapılan aramada, 25 ruhsatsız tabanca, 25 şarjör, 14 fişek ele geçirildi.

        İki zanlı gözaltına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Otodrag 2. ayak yarışları, Antalya'da yapılacak
        Otodrag 2. ayak yarışları, Antalya'da yapılacak
        Antalya'da 3 leylek yavrusu bakımı yapılarak doğal ortama bırakıldı
        Antalya'da 3 leylek yavrusu bakımı yapılarak doğal ortama bırakıldı
        Avlan Gölü'nde suların çekildiği bölüm otlak haline geldi
        Avlan Gölü'nde suların çekildiği bölüm otlak haline geldi
        Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı, 10 milyonu aştı
        Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı, 10 milyonu aştı
        Alanya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Alanya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 10 milyonu aştı
        Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 10 milyonu aştı