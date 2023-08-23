Antalya'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Çalkaya Mahallesi Serik Caddesi'nde Hakan Uysal'ın (25) kullandığı 07 AZH 781 plakalı motosiklet ile K.S.K'nin kullandığı 07 NZ 400 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kaza sonrası motosiklet sürücüsü Uysal yola savrularak ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde kalp masajı yapılan Uysal, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Uysal, tüm müdahaleye rağmen hastanede hayatını kaybetti.
Uysal'ın cenazesi otopsi yapıldıktan sonra yakınlarına teslim edildi.
Kamyonet sürücüsü ise ekipler tarafından emniyete götürüldü.
Öte yandan hayatını kaybeden Uysal'ın bir otelin yangına müdahale ekibinde çalıştığı ve motosikletiyle işe gittiği öğrenildi.