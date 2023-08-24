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        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 16:28 Güncelleme: 24.08.2023 - 16:28
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        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir depoda kaçak sigara olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

        Depoda yapılan aramada, 313 bin dolu makaron, 410 kilogram kıyılmış tütün, 354 kesilmiş bandrol, 4 sigara sarma makinesi, 3 hava kompresörü, 1 regülatör, 1 kurutma makinesi ele geçirildi.

        Operasyonda yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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