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        Antalya'da serinlemek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 16:29 Güncelleme: 24.08.2023 - 16:46
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        Antalya'da serinlemek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu
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        ANTALYA (AA) - Antalya'da etkili olan sıcak hava ve nem nedeniyle serinlemek isteyenler sahillerde zaman geçirdi.

        Havanın sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte nem oranı yüzde 69 olarak kaydedildi.

        Sıcaktan ve nemden bunalanlar Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinden denize girerek serinledi.

        Sahildekilerden bazıları şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenirken kimileri de palmiyelerin altında yürüyüş yaptı.

        Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerine oturanların yanı sıra bazı tatilciler de parklardaki gölge alanlarda dinlendi.

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