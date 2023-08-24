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        Alanya'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 18:55 Güncelleme: 24.08.2023 - 19:02
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        Alanya'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Sülüklü Yaylası'nda elektrik direği tellerinin birbirine sürtmesi sonucu ağaçlık alanda yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangına 2 arazöz, çok sayıda orman işletme personeli ve vatandaşlar müdahale etti. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın bölgedeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.

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