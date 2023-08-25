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        Serik'te bin kişilik spor salonunun inşaatına başlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 15:17 Güncelleme: 25.08.2023 - 15:17
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        Serik'te bin kişilik spor salonunun inşaatına başlandı
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        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde bin kişi kapasiteli spor salonunun yapımına başlandı.

        Gedik Mahallesi'nde 8 bin metrekare alana 2 bin 950 metrekarelik oturum üzerine yapılacak salon, FİFA standartlarına uygun dizayn edilecek.

        Bin kişilik kapasiteye sahip salonda, karşılıklı çift tribün olacak. Salon ihale şartlarına göre 400 gün içerisinde teslim edilecek.

        Müteahhit ve mimar Yasin Bal, yapımına başladıkları salonu 400 günden daha önce teslim etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

        Kaymakam Cemal Şahin, çalışmaları yerinde inceleyerek, bilgi aldı.

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