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        Antalya Valisi Şahin'den yabancıların çalışma hayatına ilişkin açıklama:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 17:18 Güncelleme: 25.08.2023 - 17:18
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        Antalya Valisi Şahin'den yabancıların çalışma hayatına ilişkin açıklama:
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        ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Hulusi Şahin, çalışma izni olmayan yabancıların ve turist vizesiyle gelenlerin hiçbir ticari faaliyette bulunamayacağını belirterek, bu tür durumlarda ihbarda bulunulması gerektiğini bildirdi.

        Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Antalya'nın tarımıyla ticaretiyle iklimiyle bitki örtüsüyle dünyanın önemli şehirlerinden olduğunu aktardı.

        Türkiye'de yabancıların çalışma hayatına girmesi için bazı usul ve mevzuatların olduğuna değinen Şahin, şunları kaydetti:

        "Çalışma izinleri olmayanlar, turist vizesiyle gelenler hiçbir suretle ticari faaliyette bulunamazlar. Bırakın taksiciliği hiçbir şey yapamazlar. Böyle bir faaliyet içinde olan varsa bununla ilgili belediyelere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik il müdürlüklerine ya da direkt valiliklere başvurulabilir. Vatandaşlarımız ihbarda bulunsunlar, biz gereğini yaparız. Yalnız Antalya'da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuş çok sayıda yabancı uyruklu kişiler var. Bunlar etnik kökeni ne olursa olsun artık bizim vatandaşımız olduğu için Anayasa'nın ona sunduğu tüm imkanlardan istifade eder. Ticari faaliyet yapmak da bunun bir parçasıdır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysalar, kanunlara ve nizama uymak şartıyla her türlü ticareti yapabilirler. İllegal bir durum varsa bunun için elimizden geleni yaparız."

        Şahin, kentin bir çevre yolunun olması gerektiğini ifade ederek, en kritik konunun ulaşım olduğunu, bazı yerlerde köprülü kavşaklar yapmak, ışık sayısını azaltmak, raylı sistem çözümleri üzerine çalışmak gerektiğini bildirdi.

        Antalya'daki konut ve kira fiyatlarına da değinen Şahin, dünyanın her yerinde enflasyon ve fiyat artışı yaşandığını, dolayısıyla ülke genelinde kira ve satış fiyatlarının arttığını aktardı.

        - Turizmde sürdürülebilirlik öne çıkacak

        Vali Şahin, Antalya'nın deniz, kum, güneş turizminin yanı sıra kongre turizmi noktasında da önemli olduğuna dikkati çekerek, yaz turizminin 6 ayı bulduğunu, bunu daha da artırmak gerektiğini kaydetti.

        Kültür turizmi de yapmak istediklerini bildiren Şahin, "Antalya'daki konaklama sürelerini uzatmak, her turistin yapacağı harcama miktarını artırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Turizmi artık sürdürebilir şekilde yapmanın arayışı içinde olduklarını belirten Şahin, orman varlığını muhafaza ederek miktarını artırmak gerektiğini vurguladı.

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