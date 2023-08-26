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        Ormanlık alanda kutuda bulduğu 3 kedi yavrusu "can dostları" oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 11:45 Güncelleme: 26.08.2023 - 11:45
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        Ormanlık alanda kutuda bulduğu 3 kedi yavrusu "can dostları" oldu
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        ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN / BEKİR BEKTAŞ - Antalya'da ormanlık alanda kutuda 3 kedi yavrusu bulan hayvansever, "can dostları"na özenle bakıyor.

        Kepez ilçesi Duraliler Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Kılar, Batı Çevre Yolu kenarındaki ormanlık alanda kutu içerisinden kedi sesleri geldiğini fark etti.

        Kutuda susuzluk ve açlık nedeniyle bitkin düşen 2 kedi yavrusu bulan Kılar, kutudan çıkmayı başarmış diğer yavruyu da yanına aldı.

        Kılar, AA muhabirine, çiftliğine getirdiği kedi yavrularını veteriner kontrolünden geçirdikten sonra sahiplendiğini söyledi.

        Kedilerin aşılarını yaptırdığını, karınlarını doyurduğunu belirten Kılar, yavrulara "Tekir", "Alacakız" ve "Asil" isimlerini verdiklerini söyledi.

        Cüce keçi yetiştiriciliği yaptığını ve küçük yaştan beri hayvan sevgisiyle yetiştiğini ifade eden Kılar, şöyle konuştu:

        "İlk bulduğumda çok kötü durumdalardı. Öyle görünce çok kötü hissettim. Yani bu hayvanların o şekilde oraya atılmaları normal değil. Meskun mahal olsa da bırakılmış olsalar yine bir şekilde sahip çıkılabilirdi. Ama bulduğum bölgede ekmek, su, mama hiçbir şey yok. Öyle yerlere bırakılmaması gerekiyor. Bunlara sahip çıktık. Bahçeli evimizin yanında bir hobi atölyemiz var, orada ilgileniyoruz."

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