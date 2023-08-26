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        Antalya'da kadınların spora teşvik edilmesi için su jimnastiği kursu düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 11:46 Güncelleme: 26.08.2023 - 11:51
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        Antalya'da kadınların spora teşvik edilmesi için su jimnastiği kursu düzenlendi
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        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde farklı meslek gruplarından kadınların spor yapması için falez plajlarında antrenör eşliğinde su jimnastiğine başlandı.

        İlçe Belediyesi tarafından falezlerin denizle buluştuğu noktada bulunan mavi bayraklı Erenkuş Plajı'nda haftanın üç günü jimnastik dersleri veriliyor.

        Yaklaşık bir saat süren antrenmanda, kadınlar hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de sağlık için spor yapıyor.

        Antrenör Özlem Perçin gözetiminde önce kıyıda ısınma hareketleri yapan kadınlar, ardından denize girerek güvenlik sınırını belirleyen halata kadar yüzüyor. Sonrasında ise antrenör eşliğinde jimnastik yapıyor.

        Perçin, yaptığı açıklamada, Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen su jimnastiğini yaz sezonunda denize taşıdıklarını bildirdi.

        Kursa kadınların ilgi gösterdiğini belirten Perçin, "Su jimnastiği kasların çalışmasını doğrudan etkileyen en önemli sporlardan biri." ifadesini kullandı.

        Katılımcılardan Filiz Güneş ise yüzmeyi de kursta öğrendiğini belirterek, kurs sayesinde güne güzel başladığını kaydetti.

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