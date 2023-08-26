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        Antalya'da kurulan kuluçka merkezinde girişimciler turizm teknolojileri geliştiriyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 12:55 Güncelleme: 26.08.2023 - 12:55
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        Antalya'da kurulan kuluçka merkezinde girişimciler turizm teknolojileri geliştiriyor
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        ANTALYA (AA) - ZEHRA TEKECİ - Antalya'da turizm sektöründe teknoloji tabanlı girişimlerin desteklenmesi amacıyla kurulan Antalya Bilim Üniversitesi Turizm Teknolojileri Kuluçka Merkezi, girişimcilerin proje ve fikirlerinin hayata geçirilmesine, geliştirilmesine ve yatırımcılarla buluşmasına katkı sağlıyor.

        Antalya Bilim Üniversitesince projesi hazırlanan ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının (BAKA) 2022 yılı "Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında desteklenen merkez, mayısta faaliyete geçti.

        Üniversitenin kent merkezindeki yerleşkesinde kurulan merkezde, teknoloji tabanlı iş fikri olan, yazılım, uygulama ve ürün geliştiren girişimcilere, markalaşma, muhasebe ve pazarlama gibi çeşitli alanlarda ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmeti ücretsiz veriliyor.

        Çeşitli eğitim programlarının oluşturulduğu ve girişimlerin geliştirilmesine yönelik analizlerin yapıldığı merkezde, girişimcilere paylaşımlı bir çalışma alanı sunuluyor.

        Antalya Bilim Üniversitesi öğretim görevlisi ve Proje Yürütücüsü Mustafa Fetih Mekteplioğlu, AA muhabirine, yaklaşık 1,5 milyon lira bütçeli proje kapsamındaki çalışmaların 2022'de başladığını söyledi.

        Merkezin girişimcilere çeşitli imkanlar sunduğunu anlatan Mekteplioğlu, şöyle konuştu:

        "Bu merkezde turizm teknolojileri üzerine fikri olan, henüz şirketleşmemiş girişimciler ve halihazırda bir ürünü bulunan şirketi olan girişimler için faaliyetler gerçekleştiriliyor. Fiziki alan içerisinde yer tahsis ettiğimiz girişimcilerin riskli ve eksik yönlerini, ürünlerini ya da hizmetlerini geliştirebilmeleri için analizler yapıyoruz. Eksikliklerine uygun alanlarda kendilerine danışmanlarla destek sağlıyoruz. Danışmanlarla çevrim içi görüşerek girişimlerini geliştirme çalışmaları yapıyorlar."

        Mekteplioğlu, merkezde ön kuluçka aşamasında 7 projenin, şirketleşmiş ve halihazırda ürünleri olan 14 firmanın bulunduğunu bildirdi.

        Girişimcilerin merkezden ücretsiz faydalandığını vurgulayan Mekteplioğlu, "Burada sadece otel odaklı değil, örneğin karavan pazar yeri oluşturan, yat ve tekne alanında çalışan, oteller için insan kaynakları sistemine yönelik geliştirmeler yapan, robot, seyahat teknolojisi geliştiren, otellerin yiyecek içecek bölümlerine yazılımlar sağlayan birçok girişime ev sahipliği yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Mekteplioğlu, merkezin ayrıca girişimcilerin yatırımcılarla buluşacağı çeşitli organizasyonlar düzenleyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Girişimcileri yatırım demo günlerine hazırlıyoruz. Bu demo günlerinde girişimciler, yatırımcılara fikir ve ürünleriyle ilgili sunumlar yapacak. Bütün yatırımcıları bu organizasyonlara davet edeceğiz. Uzun vadede hedefimiz merkezi bir turizm teknolojileri geliştirme bölgesi haline getirmek. Bölge turizmcilerinin sorunlarını çözen girişimcilerin bulunduğu, barındırdığı fikirleri ileri aşamalara taşıdığı, yatırım aldığı ve globale açıldıkları bir yapı oluşturmak istiyoruz."

        - "Markalaşma konusunda ciddi destek aldık"

        BAKA Girişimcilik Sonuç Odaklı Program Koordinatörü Selin Şen Yıldız da merkezin program kapsamına desteklenen en başarılı projelerden biri olduğunu, bölgedeki girişimcilerin artmasını sağlamak için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

        Merkezden yaklaşık 3 aydır faydalanan girişimcilerden İskender Işık ise "Markalaşma konusunda merkezden ciddi destek aldık. Çalışmalar sonunda yeni bir logomuz oluştu. Yaklaşık 15 gün önce de çeşitli oda yetkililerinin katıldığı bir toplantı yapıldı. Bu da bizim için iş ağı anlamında ciddi bir katkı sağladı." dedi.

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