Antalya'da artan denetimlerle motosiklet kazalarında düşüş sağlandı TAHSİN KÜÇÜKKARACA - Motosiklet sayısı bakımından Türkiye'de ikinci sırada olan Antalya'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin tedbirleri sayesinde bu yılın ilk 7 ayında meydana gelen motosiklet kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 azaldı.

ANTALYA (AA) - TAHSİN KÜÇÜKKARACA - Motosiklet sayısı bakımından Türkiye'de ikinci sırada olan Antalya'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin tedbirleri sayesinde bu yılın ilk 7 ayında meydana gelen motosiklet kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 azaldı.

Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürü Mustafa Dikici, AA muhabirine, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik'in talimatı doğrultusunda il genelindeki motosiklet yoğunluğundan dolayı denetimlerin artırıldığını ve can kayıplarının azaltılması için etkin çalışma yapıldığını söyledi.

İlde ölümlü kazalarının yüzde 40'ının motosiklet kazalarından kaynaklı olduğunu ifade eden Dikici, "1 Ocak'tan 1 Ağustos'a kadar yaptığımız yoğun denetimler neticesinde geçen yıla oranla ölümlü kazalarda ciddi bir düşüş sağladık. Bu yılın ilk 7 ayında meydana gelen ölümlü motosiklet kaza sayısı 5 iken geçen yılın aynı döneminde bu rakam 12 idi. Bunun en önemli etmeni de denetim sayılarının artmış olmasıdır." dedi.

Denetimin artmasına rağmen ceza oranında düşüş olduğunu aktaran Dikici, 2023'ün 7 ayında 75 bin 594 motosiklet denetimi yapıldığını bu rakamın geçen yılın aynı döneminde 54 bin 546 olduğunu dile getirdi.

Denetimlerin artmasının kurallara riayeti artırdığını bildiren Dikici, "Geçen yılın ilk 7 aylık döneminde motosiklet sürücüsüne yazılan ceza sayısı 16 bin 389 iken bu yıl ise 11 bin 280 seviyesinde. Ayrıca plakaya yazılan cezalar geçen yıl 38 bin 424 iken bu yıl 24 bin 922 seviyesinde. Bu da bize gösteriyor ki denetimler arttıkça trafik kurallarına uyanların sayısı daha çok artıyor." açıklamasında bulundu.

- "Kask insanların hayata tutunmasını sağlıyor"

Dikici, motosiklet kullanıcılarının trafikte en çok ihlal ettiği konuların başında kask kullanımı geldiğini, bunun için de projeler geliştirdiklerini anlattı.

İklim şartlarından dolayı yılın 12 ayında da motosiklet kullanımının yaygın olduğu kentte şu an için 398 bin 554 motosikletin trafiğe kayıtlı olduğunu söyleyen Dikici, "Kask bizim için çok önemli. Kask insanların hayata tutunmasını sağlıyor." dedi.

Sürücülerin bir kısmının ışık ihlali yapıp ekipmansız trafiğe çıktığını belirten Dikici, "Bu ihlalleri sıfıra indirmek ve trafikte sıfır can kaybına ulaşmak için gereken neyse etkin bir şekilde sürdürüyoruz." diye konuştu.

- Denetimlerden sürücüler de memnun

Uygulama noktasında denetime giren motosikletli Burak Nadiroğlu da ekipmansız trafiğe çıkılmaması gerektiğini işaret etti.

Nadiroğlu denetimler için ekiplere teşekkür etti.

Motosiklet sürücüsü Onur Öcal ise sürekli denetimlere denk geldiğini ve bunun önemli olduğunu dile getirerek "Motosiklet sürücülerinin trafikte kesinlikle kask takması gerekiyor. Trafiği tehlikeye atmadan ekipmanları tam bir şekilde yola çıkmaları önemli." dedi.