Antalya'da evde çıkan yangında hayatını kaybeden yaşlı çift defnedildi
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesindeki evde çıkan yangında hayatını kaybeden karı koca toprağa verildi.
Eski Mahalle'de tek katlı müstakil evde çıkan yangında yaşamlarını yitiren Melahat ile Salih Çakır'ın cenazeleri, Finike Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından İskele Mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine, Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, İlçe Müftüsü Hasan Kırkan, MHP İlçe Başkanı Recep Şahin ve vatandaşlar katıldı.
Finike ilçesinde, Eski Mahalle'de dün Melahat (83) ile Salih Çakır (81) çiftinin tek katlı müstakil evinde yangın çıkmış, yaşlı çift hayatını kaybetmişti.