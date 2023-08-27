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        Antalya'da ağacın kırılan dallarının düştüğü 5 araç zarar gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 15:50 Güncelleme: 27.08.2023 - 15:57
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        Antalya'da ağacın kırılan dallarının düştüğü 5 araç zarar gördü
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        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, çürüyen büyük çınar ağacının dallarının kırılarak devrilmesi sonucu park halindeki 5 araçta hasar oluştu.

        Kılıçarslan Mahallesi Park Sokak'ta eski Antalya Büyükşehir Belediye binasının yanındaki çınar ağacının dalları büyük bir gürültüyle koptu.

        Toz bulutunun kapladığı alanı kontrol eden belediye ekipleri, ağaç dallarının araçların üzerine devrildiğini ve biri belediyenin temizlik aracı olmak üzere park halindeki 5 aracın zarar gördüğünü tespit etti.

        Dallar, itfaiye ve belediye ekiplerinin çalışması sonucu araçların üzerinden kaldırıldı.

        Durumu öğrenen araç sahipleri de olay yerine geldi.

        Aracı zarar gören taksinin sahibi Veyis Balcı, akşam arızalanan aracını belediyenin yanındaki alana park ettiğini söyledi.

        Düşen dalların büyük olması nedeniyle aracında ciddi hasar oluştuğunu anlatan Balcı, "Cam patlamış, üst tampon zarar görmüş tahmini 15-20 bin liralık bir zararımız oluştu." dedi.

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